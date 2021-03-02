Четыре делегата от собравшихся у Парламента людей зашли к депутатам

СУХУМ, 2 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Представители общественных организаций зашли для переговоров к депутатам Парламента, чтобы те дали оценку действиям экс-советника президента Бенура Квирая.

Это лидер общественной организации ветеранов ОВНА "Аруаа" Тимур Гулия, член высшего совета РОО "Аруаа" Темур Надарая, лидер партии "Апсны" Виталий Габния и лидер Форума народного единства Аслан Барцыц.

Во вторник 2 марта на площади Свободы в Сухуме республиканская общественная организация "Аруаа" призвала собраться всех, кто возмущен поездкой абхазских чиновников в Грузию. Затем около 200 человек, собравшихся на площади Свободы в Сухуме, направились к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы обсудить с депутатами визит экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию.