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Четыре делегата от собравшихся у Парламента людей зашли к депутатам

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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У здания Парламента Абхазии собирается общественность, представители оппозиционных партий, возмущенные действиями экс-советника президента.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Представители общественных организаций зашли для переговоров к депутатам Парламента, чтобы те дали оценку действиям экс-советника президента Бенура Квирая.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Это лидер общественной организации ветеранов ОВНА "Аруаа" Тимур Гулия, член высшего совета РОО "Аруаа" Темур Надарая, лидер партии "Апсны" Виталий Габния и лидер Форума народного единства Аслан Барцыц.

Во вторник 2 марта на площади Свободы в Сухуме республиканская общественная организация "Аруаа" призвала собраться всех, кто возмущен поездкой абхазских чиновников в Грузию. Затем около 200 человек, собравшихся на площади Свободы в Сухуме, направились к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы обсудить с депутатами визит экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию.


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