Во время митинга у здания Парламента в Сухуме произошли перепалки

Четыре делегата от общественности, собравшейся у стен Парламента Абхазии, зашли к депутатам, чтобы те дали оценку действиям экс-советника президента Бенура Квирая.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. У здания Парламента произошли первые стычки собравшихся людей с правоохранителями.

Обстановка накалилась, когда силовики не пустили внутрь здания лидера партии "Аидгылара" Кана Кварчия. Свое решение они аргументировали тем, что несколько представителей оппозиции уже зашли для переговоров с депутатами.

Сам Кварчия призвал собравшихся людей не реагировать на это бурно.

Во вторник 2 марта на площади Свободы в Сухуме республиканская общественная организация "Аруаа" призвала собраться всех, кто возмущен поездкой абхазских чиновников в Грузию. Затем около 200 человек, собравшихся на площади Свободы в Сухуме, направились к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы обсудить с депутатами визит экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию.