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Экс-помощник президента Абхазии Бенур Квирая рассказал, для чего он поехал в Грузию

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В Абхазии
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Во вторник, 2 марта, около двух сотен человек пришли к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы узнать позицию депутатов относительно визита экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию. Информация об этом распространилась в социальных сетях накануне.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Экс-помощник президента Абхазии Бенур Квирая прокомментировал ситуацию, связанную с его поездкой в Грузию, в эксклюзивном интервью для Sputnik.

"Я могу ответить за каждое свое слово и поступок, которые я совершал и совершаю. Я возглавлял ООО "Скурча", это свободная экономическая зона. Я ездил в Грузию не по поручению президента, я был 18 февраля и просил, чтобы поехал от него, но он отказался и сказал, что, пока я помощник, посещать Грузию не буду. 19 февраля я сдал удостоверение. Я посещал Грузию и поеду еще, это мой частный визит, поехал туда, чтобы привлечь большие инвестиции для нашей родины. Я хочу построить порт, большие гостиницы, хочу привести в Абхазию много денег, чтобы мой народ, который живет в этой стране не нищенствовал, а жил хорошо. Я воин, начиная с 1989 года нахожусь в абхазском освободительном движении, участвовал во всех операциях и после войны делаю все, что зависит от меня, чтобы моя родина процветала", - рассказал Квирая.

© Sputnik / Томас Тхайцук
"Аруаа" потребовала отказаться от многоуровневых переговоров с Грузией

Он пригласил приехать к нему всех, кто возмущен его действиями, чтобы они объяснили, почему такую риторику используют в адрес экс-советника, не зная, чем он занимается.

"Я хочу спросить у партий, которые подняли шум, у них какая-то программа есть, которая оздоравливала бы нашу экономику, есть у них какая-то социальная программа, которая бы дала возможность нашим женщинам, детям, или мы постоянно будем находиться на дотации у России?" - задался вопросом Квирая.

Экс-помощник президента отметил, что он не один, кто поехал в Грузию, что еще есть жители, которые являются гражданами Грузии и посещают ее, что больные лечатся там.

Он пояснил, что посетил Грузию, потому что туда приехал его друг бизнесмен из России, у которого было ограниченное время.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Более 200 человек пришли к Парламенту в связи с визитом экс-помощника президента в Грузию

"Я ездил туда только для одной цели, для того чтобы в свободной экономической зоне были инвестиции. Сама идеология свободной экономической зоны гласит о том, что здесь должна быть свободная торговля, должен быть мировой торговый центр. Ради этого я воевал, находился в рядах нашей армии, для этого я здесь воспитывали первый спецназ", - сказал Квирая.

Он добавил, что не состоит ни в какой партии и не считает нужным согласовывать свои действия с каким-то партиями или движениями.

"Я хочу, чтобы все люди в Абхазии жили лучше, чем вы живете сейчас, хочу чтобы в вашем доме был порядок, чтобы ваши дети получали хорошее образование, а учителя хорошую зарплату", - поделился экс-помощника президента.

Во вторник, 2 марта, на площади Свободы в Сухуме республиканская общественная организация "Аруаа" призвала собраться всех, кто возмущен поездкой абхазского чиновника в Грузию. Собралось около 200 человек, которые направились к Парламенту, чтобы переговорить с депутатами для оценки действий экс-помощника президента.

В связи с этими событиями Администрация президента Абхазии сообщила о том, что Бенур Квирая сложил с себя полномочия помощника президента 19 февраля.


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