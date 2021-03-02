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Спикер Парламента высказал позицию депутатов по поводу действий экс-помощника президента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Около двух сотен человек пришли к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы узнать позицию депутатов относительно визита экс-советника президента Бенура Квирая в Грузию. Информация об этом распространилась в социальных сетях накануне.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Спикер Парламента Валерий Кварчия вышел к собравшимся у здания Народного Собрания во вторник 2 марта в связи с визитом экс-помощника президента в Грузию.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Четыре делегата от собравшихся у Парламента людей зашли к депутатам

Он заявил, что ситуация с бывшим помощником президента Бенуром Квирая была обсуждена с представителями оппозиции. По его словам, до сегодняшнего дня видео с Квирая депутаты Парламента не видели.

"Ситуацию обговорили с лидерами оппозиции, и было решено 3 марта провести заседание по данному вопросу. Эту ситуацию мы без реакции не оставим", - заверил Кварчия.

Во вторник, 2 марта, на площади Свободы в Сухуме республиканская общественная организация "Аруаа" призвала собраться всех, кто возмущен поездкой абхазских чиновников в Грузию. Затем около 200 человек, собравшихся на площади Свободы в Сухуме, направились к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы обсудить с депутатами визит экс-помощника президента Бенура Квирая в Грузию.


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