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В АбИГИ прошла конференция о роли и историческом опыте советизации Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть, 31 марта 1921 года была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая республика.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Научная конференция "Советская власть: исторический опыт и современное осмысление", посвященная столетию советизации Абхазии, состоялась в Абхазском институте гуманитарных исследований во вторник 2 марта.

Научная конференция прошла с участием представителей Абхазского института и Северо-Кавказского федерального университета.

С приветственным словом перед участниками выступил президент республики Аслан Бжания. Он отметил, что установление советской власти в Абхазии - существенная  и неотъемлемая часть истории, на десятилетия определившее политическое, экономическое и культурное развитие нашей республики.

С любимой женой Сарией
© Фото : из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба”
Нестор Лакоба: вся жизнь - борьба

"Изучение и осмысление советской государственности приобретает сегодня не только теоретическое, но и практическое значение. Убежден, что необходимо сохранять связь времен, бережное отношение ко всем периодам нашей истории и извлечь верные уроки из прошлого. История должна не разделять, а связывать, служить консолидации. Наш общий долг защитить историческую правду, беспристрастно и многосторонне оценивать события. В этом залог дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Убежден, что проведение конференции поможет решению этой задачи, будет способствовать развитию межстороннего гуманитарного сотрудничества", - сказал он.

В 2020 году между Абхазским государственным университетом, Абхазским институтом гуманитарных исследований и Северо-Кавказским университетом был подписан договор о сотрудничестве. По словам заведующей кафедры истории России Северо-Кавказского университета, доктора исторических наук Марины Колесниковой, прошедшая конференция стало возможной благодаря тесному сотрудничеству сторон.

"Исторические юбилеи порождают интерес к истории и дают возможность историкам проводить научно-просветительскую деятельность, которая направлена на сохранение исторической памяти. Опираясь на исторические факты, архивные документы, достижения исторической науки, необходимо сохранять историческую память. Этим должны заниматься профессионалы", - сказала она.

По словам Колесниковой, историки считают, что установление советской власти в Абхазии привело к восстановлению абхазской государственности.

Митинг в Сухуме. Март 1921 г.
© Фото : public domaine
4 марта 1921 года: через советизацию к восстановлению государственности Абхазии

"Период 1917- 1920 годов занимает большое место в российской и мировой истории. Это связано с чередой войн и революции, которые потрясли мировое сообщество. Сегодня перед историками стоят вопросы, на которые предстоит ответить и, возможно, конференция на них ответит и поставит новые вопросы. Например, каким был революционный процесс в Абхазии, как он соотносился с российским революционным процессом", - добавила она.

В ходе конференции были затронуты такие темы как ликвидация неграмотности на Северном Кавказе в 1920-е годы, образы советизации Абхазии в массовом сознании, проблема репатриации зарубежных абхазов в первые десятилетия XX века, социально-экономическое развитие Абхазии в годы НЭПа и так далее.

4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть. В этот день в 1921 году части Красной Армии, двигавшиеся со стороны Кубани, вместе с абхазскими красногвардейцами во главе с членом Ревкома Абхазии Николаем Акиртава вошли в Сухум. Через два дня Ревком республики во главе с Нестором Лакоба и Ефремом Эшба взял в свои руки всю полноту власти в Абхазии.

К началу 1921 года Абхазия была оккупирована Грузией и приход большевиков к власти, поддержанный Красной Армией, расценивался как освобождение от грузинской оккупации. 31 марта 1921 года была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая республика.


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