Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 марта

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В среду 3 марта в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами в предгорных и горных районах дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем +2°С до +7°С.
Температура морской воды +10.0°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70 - 90 процентов.