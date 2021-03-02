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Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 марта

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (31)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и прохождения холодного атмосферного фронта.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В среду 3 марта в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами в предгорных и горных районах дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем +2°С до +7°С.

Температура морской воды +10.0°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70 - 90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (31)

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