Менее 20 случаев коронавируса выявили за сутки в Абхазии

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 208 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 19 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

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На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 34 человека, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - четыре, в Ткуарчалской ЦРБ - три, в Гагрской ЦРБ - 11.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.