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Камера видеонаблюдения

На всех избирательных участках Сухума установлены камеры видеонаблюдения

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210303/1031938077/Sistema-ustanovila-kamery-videonablyudeniya-na-izbiratelnykh-uchastkakh-Sukhuma.html

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Абхазии 11 апреля. Депутаты местных собраний избираются сроком на четыре года.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В преддверии выборов в городское Собрание интернет-провайдер "Система" установил камеры видеонаблюдения на всех избирательных участках Сухума, об этом сообщается на странице провайдера в Facebook.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Началась регистрация групп для выдвижения кандидатов в депутаты местного самоуправления

Онлайн трансляция выборов с камер будет вестись на портале избирательной комиссии, а также на сайте провайдера. Отмечается, что камеры установлены по просьбе избирательной комиссии и для повышения уровня доверия к результатам выборов.

Накануне в Абхазии началась регистрация инициативных групп для выдвижения кандидатов в депутаты местного самоуправления.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в республике 11 апреля 2021 года.

Органы местного самоуправления утверждают местный бюджет, местные налоги и сборы, владеют, пользуются и распоряжаются муниципальной собственностью, дают согласие на назначение глав органов внутренних дел, образования, культуры, сельского хозяйства и иных должностных лиц, а также решают другие экономические, социальные и иные вопросы.


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