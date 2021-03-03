Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в Сухуме

Очередной 52-й раунд в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 24 и 25 марта.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии очередного раунда Женевских переговоров, которые намечены на 24 и 25 марта, в Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась встреча сопредседателей дискуссий.

Открывая встречу, заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба предложил обсудить повестку дня, которая станет предметом переговоров в Женеве, это вопросы, связанные с обеспечением безопасности и вопросы гуманитарного характера.

"Надо отметить, что за прошедший период ситуация в Галском районе оставалась спокойной и стабильной, нами не было зафиксировано каких-то серьезных инцидентов, за прошедшее время. Конечно, попытки незаконного пересечения границы продолжились, но все они пресекались, и проблемы решались в правовом русле", - заметил замглавы МИДа Абхазии.

Также он отметил положительную динамику в борьбе с коронавирусной инфекцией, что пик заболеваемости пройден.

"Россия расквартировала здесь военный мобильный госпиталь, который несколько дней назад завершил свою работу. Также российские медики оказывали помощь в Гудаутском госпитале, все это позволило нам преодолеть те угрозы, которые стояли перед нами", - заметил Тужба.

Он также поблагодарил международные структуры, которые также оказали помощь республике в лечении пациентов с COVID-19.

"Вопрос согласования и подписания документа о неприменении силы напрямую затрагивают вопросы обеспечения безопасного и мирного развития нашего региона. Недавние события в Нагорном Карабахе продемонстрировали, что наш регион остается взрывоопасным, и события могут быть непредсказуемыми", - сказал замминистра МИД Абхазии.

Кроме того, Ираклий Тужба подчеркнул, что Абхазию беспокоит наращивание вооружения в Грузии, что не способствует стабильности в регионе.

Представитель Европейского Союза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар заметил, что пандемия, которая повлияла на проведение Женевских дискуссий сокращается, что позволит вернуться к регулярному и привычному функционированию дискуссий.

"Евросоюз рад, что нам удалось профинансировать ряд проектов ООН, которые были направлены на борьбу с коронавирусом. Нам важно обсуждать весь спектр вопросов, которые входят в повестку дня дискуссий, включающие в себя вопросы безопасности", - подчеркнул Клаар.

После спецпредставитель ОБСЕ Анника Содер, для которой визит в Сухум стал первым, сказала, что рада находиться в столице республики для проведения встречи.

"Для нас очень важно максимально использовать возможности, которые представляют Женевские дискуссии, чтобы найти пути для стабильности и решения, которые могли бы улучшить жизнь людей, пострадавших от военных действий", - заметила она.

Спецпредставитель ООН Азат Лачинян высказал свою радость в связи с тем, что в Абхазии движутся в нужном направлении в борьбе с COVID-19, что дает свои результаты.

"Мы хотели бы также выразить благодарность за сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения со всеми агентствами ООН в борьбе с COVID-19, и мы с уважением относимся к этому сотрудничеству. Международное сообщество готово продолжить оказывать вам помощь в этом отношении", - добавил он.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.