Госкомиссия отобрала три работы конкурса на создание памятника Сергею Багапш

24 февраля в Центральном выставочном зале открылась экспозиция всех представленных на конкурс проектов.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственная комиссия по монументальному искусству на заседании 3 марта выбрала три проекта памятников второму президенту Сергею Багапш и благоустройства площади его имени в Сухуме, сказал министр культуры Абхазии Гудиса Агрба.

Одна конкурсная работа памятника для установки на площади перед администрацией города Очамчыра была отклонена членами Госкомиссии, сообщил министр и добавил, что комиссия дополнительно объявит о приеме проектов памятников.

"По результатам заседания Государственной комиссии было принято решение провести данный конкурс в два этапа. На первом этапе нами было определено три лучших проекта, это проекты под номером два, три и девять. Эти проекты будут дорабатываться и уже во втором туре будет выбрана одна работа", - подчеркнул он.

При этом Гудиса Агрба отметил, что проекты нуждаются в доработке, так как, согласно условиям конкурса, все проекты должны предусматривать благоустройство площади, а также памятник Сергею Багапш.

"Есть ряд замечательных работ, при этом не были предусмотрены скульптуры, были проекты благоустройства площади, но без четкого описания скульптуры, памятника. При этом были проекты достойные скульптуры, но без ориентирования на благоустройство", - сказал министр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гудиса Агрба

Из трех выбранных работ проект под №3 пока не предполагает памятника, однако во втором туре этот недостаток необходимо устранить. Гудиса Агрба сообщил, что Государственная комиссия по монументальному искусству соберется 10 марта, где будут озвучены замечания и рекомендации к трем отобранным проектам.

"В среду определим время, которое им понадобится для того, чтобы они доработали свои проекты и представили ко второму туру", - рассказал Агрба.

Он также сообщил, что сроки реализации проектов победителей пока не определены. После того, как определятся победители, руководство страны будет изыскивать средства для их реализации.

"Если мы будем заказывать памятники, по оценке специалистов, их изготовление может занять от полутора до двух лет", - отметил он.

На лучший проект памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш в Сухуме и лучший памятник в городе Очамчыра были представлены десять работ, девять из них подготовлены к конкурсу на благоустройство площади в столице и одна работа – на проект памятника в Очамчыре.

24 февраля в Центральном выставочном зале открылась экспозиция всех представленных на конкурс проектов.

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открывается в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Госкомиссия отобрала три работы конкурса на создание памятника Сергею Багапш © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открылась в ЦВЗ © Sputnik / Марианна Кубрава

Отбор работ памятнику С.В. Багапш © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Марианна Кубрава Выставка по конкурсу на памятник Сергею Багапш открывается в ЦВЗ

Конкурс на памятники второму президенту был объявлен 1 июля 2019 года.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.