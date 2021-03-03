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Аслан Бжания поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с юбилеем

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Российский премьер Михаила Мишустин родился 3 марта 1966 года, сегодня он отмечает 55-летний юбилей.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с 55-летним юбилеем, сообщает пресс-служба главы государства.

Здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея. Высокий профессионализм, стратегическое мышление, глубокое погружение в проблематику и решительность снискали Вам авторитет государственного деятеля, умеющего эффективно принимать самые сложные вызовы", - отмечается в поздравлении.

Бжания поблагодарил Мишустина и правительство Российской Федерации за неоценимую и своевременную помощь, которая была оказана Абхазии в тяжелый период пандемии коронавирусной инфекции, и выразил уверенность в дальнейшем развитии абхазо-российского сотрудничества по всем направлениям.

Президент Абхазии пожелал главе российского правительства крепкого здоровья и новых успехов в деле служения Отечеству.


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