Аслан Бжания поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с юбилеем

Российский премьер Михаила Мишустин родился 3 марта 1966 года, сегодня он отмечает 55-летний юбилей.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с 55-летним юбилеем, сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея. Высокий профессионализм, стратегическое мышление, глубокое погружение в проблематику и решительность снискали Вам авторитет государственного деятеля, умеющего эффективно принимать самые сложные вызовы", - отмечается в поздравлении.

Бжания поблагодарил Мишустина и правительство Российской Федерации за неоценимую и своевременную помощь, которая была оказана Абхазии в тяжелый период пандемии коронавирусной инфекции, и выразил уверенность в дальнейшем развитии абхазо-российского сотрудничества по всем направлениям.

Президент Абхазии пожелал главе российского правительства крепкого здоровья и новых успехов в деле служения Отечеству.