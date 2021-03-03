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Коронавирус подтвержден еще у 47 жителей Абхазии

© Sputnik / Максим Захаров
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1198)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12908 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12387 человек.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии провели у 228 человек, COVID-19 подтвердился у 47 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 34 человека, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - четыре, в Ткуарчалской ЦРБ - три, в Гагрской ЦРБ - 10.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1198)

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