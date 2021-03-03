Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля высокого атмосферного давления.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В четверг 4 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от +1°С до +6°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.