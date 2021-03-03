Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 марта

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В четверг 4 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.