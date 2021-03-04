Век революции: установление советской власти в Абхазии 

Сто лет назад, 4 марта 1921 года, в Сухуме была установлена советская власть. Это стало возможным после четырехлетней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшивиками.

Благодаря этому событию Абхазия смогла восстановить свою государственность, которая была ликвидирована царской Россией еще в 1864 году.

К юбилею установления советской власти в республике на сайте Sputnik Абхазия выйдет спецпроект "100 лет назад: революция и Абхазия".

Сария Кварацхелия, Sputnik

Социалистическая революция в Абхазии произошла не в один день. К этому республика шла целых четыре года.

После Февральской революции 1917 года власть в Абхазии захватили грузинские социал-демократы - меньшевики, которые тянули республику в сторону Грузии.

К тому моменту в республике уже сформировалась большевистская организация, которую возглавляли Нестор Лакоба и Ефрем Эшба. Они выступали за советизацию Абхазии вместе с Россией. После Февральской революции и развала империи Лакоба и Эшба понимали, что революция неизбежна и в Абхазии.

"Февральская революция не могла не отразиться на судьбе Абхазии, так как она, как и все Закавказье, находилась в составе Российской империи. Естественно, буржуазно-демократическая революция в феврале 1917 года вызвала большой общественный резонанс", - отметил в одном из интервью Sputnik историк Станислав Лакоба.

Но поддержку идеи большевизма в Абхазии получили не сразу. И на народном съезде в Сухуме в ноябре 1917 года предложение большевиков по созданию Совета рабочих и народных депутатов было отвергнуто. Вместо этого был избран Абхазский народный совет - первый Парламент Абхазии, который принял важные на тот момент документы - "Декларацию" и "Конституцию Абхазского народного совета".

После Октябрьской революции 1917 года и установления советской власти в России Нестор Лакоба создает в Гудауте боевую-крестьянскую дружину "Киараз". Она призвана бороться с грузинскими меньшевиками в республике. Так в Абхазии начинается подготовка к революции.

Вооруженное восстание началось уже в марте 1918 года в городе Гагра. Вскоре повстанцы захватывают и Гудауту. Освободив западную Абхазию от меньшевиков, отряды "Киараза" пошли на Сухум. 26 марта они установили советскую власть в центре. Только Кодорский участок остался неподконтрольным повстанцам.

Большевики, придя к власти, распустили Абхазский народный совет и создали Временный революционный комитет. Лакоба и Эшба даже установили связь лично с Владимиром Лениным. Но они не успели закрепить свою власть. Депутаты АНС обратились за помощью к Грузии, и в Абхазию были направлены десантные войска во главе с меньшевиком Джугели. Большевики потерпели поражение и были вынуждены отступить к Гагре. А к власти вновь пришли депутаты Абхазского народного совета.

После разгона советов Грузия под вымышленным предлогом ввела в Абхазию войска Георгия Мазниева, которого объявили генерал-губернатором, что наделило Мазниева и политической, и военной властью. Фактически это была оккупация Абхазии. Мазниев не считался с Абхазским народным советом, начались грабежи и притеснение жителей республики. Он дважды распускал Абхазский народный совет и формировал новые составы из угодных себе людей.

В конце 1918 года в Сухуме арестовали и Нестора Лакоба. Поведение Мазниева оскорбляло народ. В районах Абхазии снова начались массовые возмущения.

Весной 1919 года Нестора Лакоба освободили. Он возглавил крестьянские дружины и предпринял еще несколько попыток вооруженного восстания, но они были безуспешны.

Повсюду проводилась конфискация оружия, сжигали дома большевиков. Нестору и его соратникам пришлось вести подпольную деятельность. В 1919-1920 годах Лакоба вел активную работу за пределами Абхазии. Сначала он занимался нелегальной партийной деятельностью в Аджарии, затем перебрался на Кубань.

Здесь он начал подготовку к очередному вооруженному восстанию. На этот раз к абхазским большевикам присоединились красноармейцы.

Народ Абхазии начал воспринимать борьбу за советскую власть как борьбу за освобождение от Грузии.

Восстание началось 22 февраля 1921 года. Отряды "Киараза" вместе с частями Красной Армии из Сочи прорвались в Абхазию. Освободили Гагру, Гудауту, Новый Афон.

Меньшевикам пришлось отступать, несмотря на то, что с моря их поддерживали французский линейный корабль "Жан Бар" и военные корабли Антанты, которые обстреливали побережье Абхазии.

4 марта советскую власть установили в Сухуме, а уже 8 марта - во всех районах Абхазии.

После установления советской власти в республике лидеры революции по радио отправили Ленину "первый революционный привет".

"Восставшие рабочие и крестьяне Абхазии свергли преступное меньшевистское правительство и провозгласили советскую власть в Абхазии. Молодая Советская Абхазия шлет своей первый революционный привет Великой Советской России – заступнице всех малых угнетенных народностей и покровительнице трудящихся масс всего мира", - говорилось в сообщении.

28 марта 1921 года образовалась Абхазская Советская Социалистическая Республика. Страна восстановила государственность, которая была ликвидирована в 1864 году царской Россией.

А в 1925 году была принята Конституция Абхазии, в которой, в частности, говорится о праве свободного выхода Абхазии как из ЗСФСР, так из СССР.

К юбилею установления советской власти в республике на сайте Sputnik Абхазия выйдет спецпроект "100 лет назад: революция и Абхазия".