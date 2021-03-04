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Милиция МВД

Возбуждено уголовное дело по факту убийства во дворе больницы в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210304/1031947160/Vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-vo-dvore-bolnitsy-v-Gagre.html

В среду 3 марта в 05:30 утра во дворе Центральной районной больницы Гагры был убит житель Гудауты.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства жителя Гудауты Ахры Гезердава, об этом сообщается на сайте ведомства. 

Убийство было совершено 3 марта 2021 года в 05:30 во дворе Центральной районной больницы.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

9 февраля Гезердава был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД по подозрению в незаконном потреблении наркотических средств и направлен на прохождение процедуры медицинского освидетельствования. Однако он от сдачи биоматериала отказался и материалы по данному факту были направлены в суд Гудаутского района для принятия решения об административном взыскании.

В октябре 2020 года в отношении Гезердава также было возбуждено уголовное дело по факту кражи чужого имущества. Как сообщалось на сайте МВД, он, разбив стекло автомобиля, припаркованного у центрального парка в Гудауте, похитил личные вещи владельца авто.


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