Советская власть была установлена в Абхазии сто лет назад, 4 марта 1921 года после четырехлетней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками.

ГУДАУТА, 4 мар - Sputnik, Бадри Есиава. Столетие со дня установления советской власти отметили в Гудауте, передает корреспондент Sputnik.

Утром 4 марта к памятнику советского революционера Нестора Лакоба с цветами пришли руководство Гудаутского района, сотрудники госучреждений, общественность.

Первый заместитель и.о. главы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба отметил значимость этой даты для всей республики, так как события этого дня тесно переплетены с историей Абхазии. В этот день, 4 марта 2010 года, ушел из жизни первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, 4 марта 1949 года родился второй президент страны Сергей Багапш.

"Как вы знаете, дело наших предков, принесшее нам свободу, в тяжелое для всех нас время продолжил ниспосланный Всевышним Владислав Ардзинба, который умер в этот день. Признания нашего государства добился второй президент Абхазии Сергей Багапш, который родился в этот день. Позвольте почтить минутой молчания память этих людей, Нестора Лакоба и всех, кто спас нашу Родину", - сказал Авидзба.

Он добавил, что столетие установления советской власти руководство района планировало отметить более масштабно, но из-за пандемии коронавируса пришлось от этого отказаться.

Преподаватель истории Лыхненской школы Нодар Хагба в своем выступлении подробно рассказал о том, что предшествовало событиям столетней давности и что было после них. В частности, он подчеркнул, что такие революционеры, как Нестор Лакоба, Ефрем Эшба и Николай Кортава сумели завоевать свободу для страны и вернуть ей государственность.

Член Совета старейшин Гудаутского района, руководитель районной Коммунистической партии Акакий Джарсалия с сожалением отметил, что до 4 марта 1921 года Абхазия нигде не фигурировала. Всю страну называли Сухумским округом, а города Абхазии - уездами.

"Близкий соратник Нестора Лакоба Самсон Цеиба говорил: "В документах о моем рождении написано – Гудаутский уезд Сухумского округа. Где Абхазия? Ее надо возродить". И вправду так было до 1921 года", - сказал он.

Джарсалия также подчеркнул, что беды абхазского народа не закончились после советизации. Политика Иосифа Сталина и Лаврентия Берия принесла много горя стране, когда без согласия жителей Абхазии ее включили в состав Грузии в качестве автономного государства и когда начались массовые репрессии. Эти радикальные действия, добавил он, зверски уничтожили всю семью Нестора Лакоба.

От имени родственников советского революционера на митинге выступил Алик Лакоба. Он поблагодарил присутствующих за то, что они не забывают его предка, и руководство района за организацию этого мероприятия.

Сто лет назад, 4 марта 1921 года, в Сухуме была установлена советская власть. Это стало возможным после четырехлетней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками. Благодаря этому событию Абхазия смогла восстановить свою государственность, которая была ликвидирована царской Россией еще в 1864 году.