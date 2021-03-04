Временную объездную дорогу проложат в селе Бедиа ду

Госуправление землепользования и кадастра 22 февраля приступило к изучению скорости движения почвы в селе Бедиа ду, где в январе произошел оползень.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В селе Бедиа ду будет проложена временная объездная дорога, сказал в интервью Sputnik директор Госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба.

"На последнем совещании у вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, которое состоялось в конце прошлой недели, было принято решение проложить временную дорогу в объезд оползневого участка с устройством двух железобетонных мостов", - отметил он.

Тванба также сообщил, что сметная документация уже подготовлена, и в настоящее время она проходит экспертизу, после чего правительство рассмотрит его и выделит аванс.

"И работы пойдут полным ходом. Сейчас наша техника работает там, уже расчищено около 500 метров местности, где будет проходить дорога. Сегодня будет засыпка балласта на временной дороге. Что касается оползневого участка, там специалисты до сих пор работают, это очень сложное дело", - говорит руководитель "Апсныргылара".

Руслан Тванба рассказал, что для того, чтобы проложить дорогу, специалистам Госкомпании пришлось сравнять грунт, теперь им предстоит сначала засыпать крупный балласт, утрамбовать, а затем засыпать более мелкий.

"Это нужно для того, чтобы машины спокойно ездили. Я думаю, что в течение месяца мы будем иметь хороший результат", - подчеркнул он.

Оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом, произошел 15 января. 16 февраля министр экономики Кристина Озган поручила Управлению капитального строительства совместно с Управлением геологии, геодезии и картографии проработать вопрос возможности привлечения профильного учреждения России для определения оценки подвижности участка, на котором произошел оползень в Ткуарчалском районе.

Также министр дала поручение Государственному предприятию "Берегозащита" по подготовке предложений по обеспечению сообщения между селом Бедиа и городом Ткуарчал по временной схеме и отводу воды от аварийного участка.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей, работы велись с 2017 по 2020 годы.