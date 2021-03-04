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Часть Абхазии останется без электричества 5 марта

© Sputnik / Андрей Сорокин
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (358)
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Sputnik Абхазия
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Абхазия получает переток электроэнергии из России с 11 декабря 2020 года на время проведения ремонтных работ на ИнгурГЭС.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и часть Ткуарчалского района будут обесточены с 06:00 до 09:00 5 марта, с 10:00 до 13:00 также будет отключена ПС Гудаута-110. Об этом сообщает "Черноморэнерго".

Восточная часть республики останется без подачи электричества из-за ремонтных работ на ВЛ-500 "Кавкасиони" на территории Российской Федерации. В феврале "Кавкасиони" дважды была обесточена из-за аварий на территории России. 

В Гудаутском районе электричество отключат в связи с ремонтно-восстановительными работами по Инвестпрограмме.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (358)

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