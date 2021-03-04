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Абхазия и Иран будут развивать торгово-экономические отношения

© Foto / Посольство Абхазии в Сирии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Республике Абхазия планируется провести выставку иранской продукции в рамках развития двусторонних торговых отношений.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился с генеральным директором Иранского торгового центра и генеральным секретарем совместной Ирано-Сирийской торговой палаты Мирзай Асгар.

Стороны обменялись мнениями в области развития торговых взаимоотношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Абхазия.

Хутаба подчеркнул важность укрепления братских и дружеских связей между Ираном и Абхазией.

Асгар Мирзай в свою очередь выразил готовность оказать содействие в укреплении двусторонних связей между бизнес сообществами двух стран. Он также выразил желание провести в Абхазии выставку иранской продукции.

Баграт Хутаба был приглашен в Исламскую Республику Иран.

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом 29 мая 2018 года. 7 октября 2020 года в Дамаске открылось Посольство Абхазии в Сирии.


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