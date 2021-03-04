Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 марта

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +11°С.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. В пятницу 5 марта в Абхазии будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.