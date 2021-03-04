Банк Абхазии выпустил почтовую марку к своему юбилею

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Банк Абхазии выпустил почтовую марку совместно с РУП "Почта Абхазии" и ГУП издательство "Марка Приднестровья" к 30-летнему юбилею банка, рассказала Sputnik начальник службы внешних связей Банка Абхазии Лиана Агрба.

"Мы обратились к Почте Абхазии с намерением выпустить марку, и далее она была выпущена с помощью почты Приднестровья, где почта Абхазии и выпускает марки", - рассказала она.

На юбилейной марке изображено старое и новое здание Банка Абхазии. Выпущена она тиражом 800 штук. По словам Агрба, Нацбанк не занимается реализацией марок и выпущены они были только в качестве юбилейного тиража.

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальный банк Абхазии выпустил к 30-летию банка почтовую марку

28 февраля 1991 года Верховным Советом Абхазской АССР были приняты законы "О центральном банке Абхазской АССР" и "О банках и банковской деятельности в Абхазской АССР", которая была образована на базе Абхазского республиканского управления Госбанка СССР. Впервые в истории республики появилась возможность определять потребность в банковских учреждениях с учетом интересов развития экономики Абхазии.

По окончании Отечественной войны в Абхазии из всех ранее функционировавших банков сохранились только Центральный банк и четыре банка в районах. Тем не менее, уже в течение 1994 года Центральный банк Абхазии зарегистрировал 13 кредитных организаций, которые на основании полученных лицензий приступили к работе во всех районах республики.

11 февраля 1995 года Указом президента Абхазии Владислава Ардзинба на базе Центрального банка был создан Национальный банк республики. Основными задачами Банка Абхазии были обозначены защита и обеспечение устойчивости денежного обращения в республике; развитие и укрепление банковской системы; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов.

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