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Бжания повторно выдвинул на пост главы Гудаутского района кандидатуру Боджгуа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Депутаты Собрания Гудаутского района не утвердили кандидатуру Баграта Боджгуа в должности главы районной администрации на заседании 29 января.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания направил документы в Собрание Гудаутского района о рассмотрении кандидатуры Баграта Боджгуа на пост главы администрации района, сообщили в пресс-службе главы государства.

В пресс-службе также уточнили, что документ был подписан 26 февраля.

Баграт Боджгуа был назначен исполняющим обязанности главы Гудаутского района приказом президента Абхазии Аслана Бжания в мае 2020 года. Боджгуа сменил на этом посту Руслана Ладария.

© Foto / Николай Обаничев
Гудаутское районное Собрание не утвердило Боджгуа в должности главы района

На заседании 29 января депутаты Собрания Гудаутского района не утвердили кандидатуру Боджгуа в должности главы районной администрации. Ему не хватило одного голоса.

Согласно поправкам в Конституцию Абхазии, которые были внесены депутатами Народного собрания в январе 2016 года, в частности, в порядок назначения президентом глав администраций городов и районов, в случае повторного отклонения Собранием ранее представленной кандидатуры президент вносит в Собрание новую кандидатуру в срок, не превышающий 30 дней.

В этом случае до назначения главы администрации города, района, президент вправе назначить исполняющего обязанности.

Главой администрации района, города Сухум, города в районе, поселка, села может быть назначен гражданин Республики Абхазия, достигший тридцатилетнего возраста и имеющий общий трудовой стаж не менее 5 лет.


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