Истоки советизации: в селе Джирхуа почтили память участников движения "Киараз"

Советскую власть в Абхазии установили ровно сто лет назад – 21 марта 1921 года. Это стало возможным благодаря борьбе с меньшевиками, в которой в том числе участвовала вооруженная крестьянская дружина "Киараз".

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководство и жители Гудаутского района возложили цветы к памятнику участников крестьянской дружины "Киараз" в селе Джирхуа, сказала в интервью Sputnik директор средней школы имени Киазима Агрба, Дифа Габниа.

"Как известно, крестьянское движение "Киараз" под руководством Нестора Лакоба было создано в нашем селе в конце ноября 1917 года. Поэтому руководство района решило отметить этот день здесь, руководство села и школа организовали фотовыставку, посвященную киаразовцам", - отметила она.

Помимо этого, перед зрителями выступила фольклорно-инструментальная группа "Киараз", которая организована в школе.

"После того как крестьянская организация "Киараз" была создана в селе Джирхуа было решено, что ее штабы будут работать и в других селах, в селе Звандрипш открыли главный штаб. Решение создать "Киараз" в селе Джирхуа Нестор Лакоба принял из-за того, что здесь у него было большое количество сторонников, кому он доверял", - сказала Дифа Габниа.

Памятник, посвященный созданию вооруженной крестьянской дружины "Киараз", открыли в селе Джирхуа 1981 году, автор работы - Игорь Смыр.

© Foto / Дифа Габниа Выставка посвященная советизации

Еще в конце 1917 года в селе Джирхуа был созван сход крестьян Гудаутского участка, на котором приняли решение создать вооруженную крестьянскую дружину "Киараз" во главе с Нестором Лакоба. Организация боролась за установление Советской власти в Абхазии.

Первую попытку установления советской власти в Абхазии предприняли в феврале 1918 года. В результате совместного вооруженного выступления Гагрского, Гудаутского и Гумистинского (Сухумского) повстанческих отрядов 8 апреля 1918 Сухум был освобожден от меньшевиков и здесь победила Советская власть.

Вместе с тем советская власть в Абхазии оказалась в тяжелом положении. Со стороны закавказского правительства и меньшевистской Грузии началось наступление воинских частей. Завязалось кровопролитное сражение на реке Кодор. Силы были неравные, поэтому участь большевиков была предрешена. 17 мая Сухум был взят.

Повстанческие отряды вынуждены были с боями оставить Новый Афон, Гудауту. Штаб большевиков временно переместился в Гагру, откуда была сделана новая попытка взять власть в свои руки.

© Foto / Дифа Габниа Памятник участникам революционного движения "Киараз"

В середине февраля 1921 года был создан Ревком Абхазии в составе Ефрема Эшба, Нестора Лакоба, Николая Акиртава. Абхазский повстанческий отряд при поддержке IX Красной Армии выступил против регулярных войск меньшевистского правительства Грузии у реки Псоу. В авангарде шли "Киаразовцы", которые активно участвовали в освобождении села Лыхны, города Гудаута, Нового Афона.

4 марта был освобожден Сухум, затем Очамчыра и Гал, а 10 марта Ревком Абхазии обратился к Ленину с телеграммой о том, что на всей территории Абхазии установлена советская власть.

28 марта 1921 года образовалась Абхазская Советская Социалистическая Республика. Страна восстановила государственность, которая была ликвидирована в 1864 году царской Россией.

А в 1925 году была принята Конституция Абхазии, в которой, в частности, говорится о праве свободного выхода Абхазии как из ЗСФСР, так из СССР.