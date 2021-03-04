Одна пациентка с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 23 человек из 175 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Пациентка 1968 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония скончалась в Гудаутском госпитале 3 марта, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, у 20 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 14 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 5, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.

© Sputnik Динамика заболеваемости коронавирусом в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12931 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12390 человек.