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МВД Абхазии разыскало угнанный у фонда "Рука помощи" автомобиль

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Служебная машина благотворительного фонда "Рука помощи" была угнана ночью 9 мая 2020 года. В автомобиле находились личные документы директора фонда и гуманитарная медпомощь.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство внутренних дел Абхазии разыскало автомобиль, угнанный у благотворительного фонда "Рука помощи" почти год назад, сказала в интервью Sputnik учредитель фонда Агнешка Филиппова.

"Три недели назад нам позвонили и сообщили, что автомобиль обнаружили в Ткуарчалском районе, машина была похищена в Сухуме. Потом были следственные мероприятия, они закончились, и нам сегодня передали автомобиль", - отметила она.

Ранее отмечалось, что кража совершена в особо крупном размере, сумма ущерба составила 203 500 рублей, из которых 190 000 рублей - стоимость автомобиля, 13500 рублей - личные вещи и гуманитарный груз.

"Машина нуждается в ремонте, мы хотим поблагодарить Министерство внутренних дел, министра Дмитрия Сергеевича Дбар, так как дело было у него на контроле, молодого следователя УВД Сухума Милану Габлия, всех оперативников, кто работал в Ткуарчале. Прошло девять месяцев, но они все равно сумели разыскать автомобиль", - подчеркнула Филиппова.

© Sputnik
Возбуждено уголовное дело по факту кражи автомобиля фонда "Рука помощи"

По информации, которой обладает руководитель фонда, похитители еще не найдены.

Служебная машина благотворительного фонда "Рука помощи" была угнана ночью 9 мая 2020 года. В автомобиле находились личные документы директора фонда и гуманитарная медпомощь. Следственное отделение УВД по Сухуму возбудило уголовное дело.

Как ранее рассказала учредитель фонда Агнешка Филиппова, в угнанной машине находились личные документы директора фонда и гуманитарная медицинская помощь для сотрудников и заключенных ИВС Сухума, Гагры и СИЗО в Дранде - медицинские перчатки, пять литров антисептика и 500 инсулиновых шприцов.

Благотворительный фонд "Рука помощи" работает в Абхазии с 2017 года. Одно из главных направлений фонда - духовно-нравственное восстановление, гуманитарная помощь и юридические консультации для осужденных. Фонд также помогает семьям осужденных и малоимущим семьям в Абхазии.


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