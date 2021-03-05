Женщины с гранатой: на полигоне в Гудауте уничтожен "противник"

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Женщины-военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили нормативы по метанию боевых осколочных гранат РГД-5. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения проходили на полигоне Гудаута. Огонь велся по целям, имитирующим группу противника на дальности 25 метров из положения стоя из окопов и укрытий.

Для получения оценки "отлично" военнослужащим предстояло попасть в центральную часть мишеней и поразить минимум две фигуры за 30 секунд.

Контрольные занятия по метанию боевых гранат проводятся с военнослужащими соединения с периодичностью не менее двух раз в год при строгом соблюдении требований безопасности.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 50 женщин-военнослужащих по контракту. Около четверти женщин недавно подписали контракт и выполняли метание боевых гранат впервые.