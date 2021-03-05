Со всех городов и районов: акция по стерилизации животных в Гудауте завершена

Акция по стерилизации бездомных собак бесплатно и домашних животных со скидкой ветеринарами из Новосибирска началась в Гудауте 23 февраля и завершилась 4 марта.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Ветеринары из Новосибирска простерилизовали 165 животных во время акции в Гудауте, рассказала корреспонденту Sputnik зоозащитник Мака Пилия.

"Это было наше, скажем так, пробное сотрудничество с медиками из Новосибирска и, в целом, акция прошла успешно. Проведено было 165 операций. Из них 78 собак и 61 кошка. Примерно половина от общего количества – это были бездомные животные, которых привезли к нам почти со всех городов и районов страны. Многие люди после стерилизации оставили у себя этих собак и кошек. Некоторые приводили своих питомцев на общий осмотр и при необходимости их перенаправляли в ветклиники", - отметила Пилия.

По подсчетам специалистов, эти простерилизованные 78 собак за год родили бы около 1200 щенят, а 61 кошка – более 700 котят. Пилия подчеркнула, что многие из этих народившихся животных могли бы оказаться на улицах страны и, конечно, далеко не всем удалось бы там выжить.

Акция по стерилизации животных в Гудауте © Foto / Мака Пилия

Акция по стерилизации животных в Гудауте © Foto / Мака Пилия

Акция по стерилизации животных в Гудауте © Foto / Мака Пилия

Акция по стерилизации животных в Гудауте © Foto / Мака Пилия

Акция по стерилизации животных в Гудауте © Foto / Мака Пилия 1 / 5 © Foto / Мака Пилия Акция по стерилизации животных в Гудауте

Операции проводили участники проекта "Сибирь-Индия", которые уже 12 лет осуществляют подобные акции в России и Индии за счет средств из пожертвований. После Гудауты они направились в Сухум, где в течение трех дней также будет проводиться эта акция. По словам Пилия, медикам пришлось нелегко, но они выложились на все сто.

"Объем работы был огромный. Одному из врачей стало плохо от перенапряжения, и она два дня приходила в себя. Несколько раз во время операций выключали электричество, приходилось светить телефонами. Конечно, также на работе отразилось отсутствие УЗИ, рентген аппарата, без которого невозможно провести предварительное обследование животного. Например, в российских клиниках все это используется. Все эти моменты сильно напрягали», - поделилась Пилия.

© Foto / Мака Пилия Со всех городов и районов: акция по стерилизации животных в Гудауте завершена

Из общего количества прооперированных животных, с сожалением отметила она, одной кошке не удалось выжить, так как она уже была в плохом физическом состоянии после нападения собаки и из-за возраста.

В целом, добавила Пилия, несмотря на все сложности, возникшие во время акции, российские ветеринары довольны работой в Гудауте и остались в восторге от того, что местное население ответственно подошло к вопросу. Также они были удивлены тем, что хозяйские и даже бездомные животные упитанные. В какой-то степени, они перекормлены, что не очень хорошо.

Как уточнила Пилия, медики из Новосибирска настроены снова приехать в Абхазию для проведения подобной акции и она надеется, что в скором времени это удастся сделать.