Бжания поздравил посла России в Абхазии с днем рождения

Алексей Двинянин был назначен Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия в марте 2018 года.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина с днем рождения.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ваша энергия, принципиальность и преданность делу характеризуют Вас как опытного дипломата и государственного деятеля", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что Посольство России в Абхазии под руководством Двинянина вносит большой вклад в дело укрепления дружественных абхазо-российских отношений.

Бжания пожелал дипломату крепкого здоровья, мира и успехов в важной дипломатической миссии.

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