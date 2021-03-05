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Ограничения на подачу электроэнергии введены на территории Абхазии

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210305/1031957031/Ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-vvedeny-na-territorii-Abkhazii.html

В четверг 4 марта "Черноморэнерго" сообщало, что из-за ремонтных работ на ВЛ-500 "Кавкасиони" на территории России без электричества в течение трех часов останутся восточные районы Абхазии.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии введены на всей территории Абхазии до устранения повреждений на высоковольтной линии "Кавкасиони", сообщает "Черноморэнерго".

Отмечается, что работы на линии продолжаются. Какие районы остаются без света, а также порядок и продолжительность ограничений на подачу электричества не уточняются.

Как объяснил начальника диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая, ограничения касаются всех районов Абхазии, при этом нет полного единовременного отключения электричества по всей республике.

"Это вынужденная мера. Неизвестно, на какое время введены ограничения. Место аварии еще не определено, поэтому преждевременно говорить, когда восстановят", - добавил он.

Ранее "Черноморэнерго" информировало о проведении работ на "Кавкасиони", по этой причине без подачи электричества с 06:00 до 09:00 должны были остаться Очамчырский, Гулрыпшский, Галский районы  и часть Ткуарчалского района.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.

Темы:
Проблема с троллейбусами в Сухуме (12)

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