Государственный таможенный комитет подвел итоги работы за 2020 год

Государственный таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2020 года на коллегии, которая состоялась в пятницу 5 марта.

В работе коллегии принял участие временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба, представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов.

В 2020 году таможенные органы начислили в бюджет Абхазии один миллиард 896 миллионов рублей, что в сравнении с 2019 годом больше на 19,5 миллиона рублей, тогда сумма составляла один миллиард 876,5 миллиона рублей.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Показатели за год

Коллегию Государственного таможенного комитета открыл руководитель Отар Хеция, который отметил, что прошедший год оказался непростым как для Абхазии, так и для всего мира.

"Кризис, связанный с распространением коронавируса, отразился и на работе таможенных органов республики. Несмотря на возникшие сложности, должностные лица ГТК продолжали выполнять возложенные на них функции по пополнению республиканского бюджета, по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями", - сказал он.

Деятельность ГТК, добавил он, направлена на обеспечение экономической безопасности страны, пополнение доходной части бюджета, улучшение качества организации таможенного оформления и таможенного контроля, укрепление взаимодействия по линии международного сотрудничества с Россией.

"Перед нами стоит множество нерешенных проблем, связанных с качественной реализацией таможенной политики. Это слабое развитие таможенной инфраструктуры, отсутствие таможенных средств, таможенного контроля и так далее. Выражаю надежду, что совместными усилиями при господдержке мы сумеем реализовать все возложенные на нас задачи", - сказал руководитель Государственного таможенного комитета.

С основным докладом по итогам деятельности ГТК выступила начальник управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния. Она заметила, что ограничительные меры, принятые правительствами государств во всем мире, привели к частичной и даже полной остановке производств, резкому спаду в сфере услуг, сжатию мировой торговли. Кроме того, мировой "коронакризис" хоть и частично, но оказал влияние и на внешнюю торговлю Абхазии, в частности на импортные поставки в республику.

В 2020 году таможенные органы начислили в бюджет Абхазии один миллиард 896 миллионов рублей, что в сравнении с предыдущим 2019 годом больше на 19,5 миллиона рублей, тогда сумма составляла один миллиард 876,5 миллиона рублей.

"От общего объема таможенных платежей за 2020 год 45% приходится на налог на добавленную стоимость, доля которого в структуре таможенных платежей в сравнении с предыдущим годом практически не изменилась (в 2019 году - 46%), 26% пришлось на таможенную пошлину, 15% на таможенный сбор, как и в предыдущем году. Доля акцизного налога в 2020 году составила 12% от всех платежей, что на 4% превышает показатели 2019 года. На долю прочих таможенных платежей (лицензионные сборы, пеня, штрафы, сборы за выдачу квалификационного аттестата и пр.) пришлось 2%", - сообщила Квициния.

Таким образом, плановый показатель на 2020 год выполнен на 91%. Невыполнение плана связано с введением ограничительных мер в стране в связи с пандемией коронавируса, что в большей степени отразилось на обороте импортируемых в республику товаров, объяснила специалист.

"Сокращение импорта в абсолютном выражении составило 341 миллион рублей, что повлияло на спад собираемости импортных платежей. Так, за рассматриваемый период таможенной пошлины от импорта товаров начислено в размере 478 миллионов рублей, что меньше от плана на 61,3 миллиона рублей (план выполнен на 89%), а от показателей 2019 года меньше на 55 миллионов рублей", - отметила Квициния.

Внешнеторговый оборот

Начальник управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния также сказала, что пандемия и карантинные меры, направленные на ее сдерживание, оказали резкое и масштабное воздействие на мировую экономику.

"По итогам внешнеторговой деятельности Республики Абхазия за 2020 год объем внешней торговли республики составил 26 миллиардов 555 миллионов рублей, что в сравнении с предыдущим годом больше на 565 миллионов, рост на 2,2%. Импорт товаров в 2020 году уменьшился на 1,7% и составил 19 миллиардов 714 миллионов рублей, экспорт вырос на 15,3% и составил 6 миллиардов 841 миллион рублей", - сообщила Квициния.

Что касается экспорта, то в 2020 году в сравнении с 2019 годом удалось существенно нарастить показатели, сумма прироста составила 906 миллионов рублей, это 15,3% роста.

В структуре экспорта Абхазии по-прежнему превалирует алкогольная продукция – 47% от общего объема, что в стоимостном выражении составило три миллиарда 205 миллионов рублей.

Другими важными товарами, экспортируемыми за пределы республики, являются фрукты и орехи (цитрусы, хурма, фейхоа и пр.), доля которых в структуре экспорта за 2020 год составила 23%. На рыбную продукцию в структуре экспорта пришлось 13% или 927 миллионов рублей в стоимостном выражении.

Объем товарооборота по импорту в 2020 году составил 19 миллиардов 714 миллионов рублей, в сравнении с предыдущим 2019 годом данный показатель сократился на 341 миллион рублей.

"Сокращение товарооборота по импорту в сравнении с 2019 годом, как отмечалось выше, наблюдается с периода введения ограничений в стране с целью предотвращения распространения вирусной инфекции COVID-2019 со второго квартала, что отражено на динамике импорта Абхазии. В январе-феврале 2020 года товарооборот по импорту характеризовался положительной динамикой", - сказала она.

В Гале контрабанды нет

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета, начальник таможенного управления "Гал" Ахра Лаквитава в своем выступлении отметил, что в 2020 году сотрудники таможни в Гале занимались оформлением гуманитарных грузов по линии международных организаций, предназначенных ИнгурГЭС.

Кроме того, в октябре, ноябре и декабре 2020 года таможенники оформили экспорт ореха в количестве 689 тонн 215 килограммов, таможенный сбор составил 643 тысячи 235 рублей, сообщил он.

В 2020 году возбудили 16 дел по административным правонарушениям, за аналогичный период 2019 года было возбуждено 56 дел, проинформировал Лаквитава.

После того как докладчик закончил выступление, председатель ГТК Отар Хеция обратился к Ахре Лаквитава с вопросом.

"В обществе ходят разговоры о том, что на границе просачивается контрабандная продукция со стороны Грузии, насколько это соответствует действительности, в каких масштабах это может быть?" - спросил он.

В ответ Лаквитава сказал, что с марта 2020 года на границе ввели жесткий карантин, поэтому никаких хождений товаров не было.

Помимо людей, имеющих специальные разрешения, хождения грузов на границе не было, кроме гуманитарных в виде лекарств, и грузов для деятельности ИнгурГЭС, все остальное остается слухами, подчеркнул таможенник.