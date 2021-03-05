Установлен график отключения электричества на время ремонта ВЛ "Кавкасиони"

На всей территории Абхазии вводятся ограничения по подаче электроэнергии на время ремонта ВЛ-500 "Кавкасиони".

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Временные ограничения будут действовать по установленной схеме, если до 21:00 5 марта не удастся завершить ремонт ВЛ-500 "Кавкасиони", сообщает "Черноморэнерго".

Из-за продолжающегося ремонта на линии республика не может принимать переток электроэнергии с территории Российской Федерации.

Отключения электричества будут проходит по следующему графику:

С 15:00 до 16:00 - ВЛ Багмаран-1, ПС Гагра-3

С 16:00 до 17:00 - ПС Сухум-220, ПС Гагра-2, ПС Цандрипш-тяга, ПС Бзыбь-220, ПС Ткуарчал ГРЭС, ВЛ Калдахуара

С 17:00 до 18:00 - ВЛ Шешелети-1, Гагра-1 (Т1)

С 18:00 до 19:00 - ВЛ Шешелети -2, ВЛ Кяласур, ВЛ Пицунда, ПС Гячрыпшь

С 19:00 до 20:00 - ВЛ Багмаран-2, ВЛ Чагал, ПС Гагра-1 (Т1)

С 20:00 до 21:00 - ПС Алахадзыхь.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.