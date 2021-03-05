Сухумский суд избрал меру пресечения для Аслана Цкуа

Бывший сотрудник Республиканской больницы Аслан Цкуа обвиняется в пособничестве в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Аслана Цкуа в пятницу 5 марта.

13 февраля постановлением Сухумского городского суда было решено не назначать Цкуа меру пресечения в виде заключения под стражу. 25 февраля кассационная коллегия Верховного суда, признав незаконным постановление Сухумского суда, отменила его и направила дело на судебное рассмотрение в новом составе.

По версии стороны обвинения, главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба для нецелевой растраты государственного имущества и оказания незаконных платных лабораторных исследований привлекли бухгалтера больницы Аслана Цкуа.

3 мая 2019 года Цкуа зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. После этого Гургулия заключил с Цкуа договор об оказании услуг, в соответствии с которым Республиканская больница безвозмездно обязалась осуществлять лабораторные исследования.

С 1 июля 2019 года по 21 января 2020 года Республиканская лаборатория использовала реактивы, которые были представлены фирмой Цкуа. В результате этого, по словам гособвинителя, пострадала репутация больницы, принижен авторитет сотрудников больницы и было амортизировано лабораторное оборудование на сумму 1 миллион 390 тысяч рублей.

Также гособвинитель отметил, что Гургулия для беспрепятственного осуществления деятельности по оказанию платных лабораторных исследований, совершил хищение имущества больницы, издав указ о предоставлении Цкуа лабораторных реагентов на сумму 392 тысячи рублей, затем в разное время из склада аптеки по его указанию были выданы реагенты на сумму более 625 тысяч рублей и более 244 тысяч рублей. Тем самым, по версии прокуратуры, Республиканской больнице был причинен ущерб на сумму более одного миллиона 262 тысячи рублей.

По словам прокурора Дениса Чанба, виновность Цкуа доказывают акт Контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии, договор об оказании услуг, а также протоколы допросов свидетелей.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Цкуа, в связи с тем, что, находясь на свободе, он может сбежать от следствия, согласовать свою позицию с участниками преступления. По мнению стороны обвинения, Цкуа может скрыться от органов предварительного следствия в виду "отсутствия прочных социальных связей".

Сам обвиняемый с позицией прокуратуры не согласился, заявил, что не собирается скрываться от следствия или иным образом мешать судебному процессу.

Свою вину в соучастии в преступлении Цкуа не признал и отметил, что в период осуществления деятельности в качестве ИП не являлся бухгалтером Республиканской больницы, а занимал должность охранника и системного администратора, в связи с чем, предъявление о превышении полномочий не обоснованы. Также он отметил, что на его счет не переводилась сумма в размере 1 миллиона 262 тысячи рублей.

Адвокат Цкуа Игорь Скнарин заявил, что ни одно из представленных обвинением доказательств вины обвиняемого не говорит о том, что он является причастным к преступлению. Ни один из допрошенных свидетелей также не указывает на связь Цкуа с преступлением.

Судья Сухумского городского суда Сария Миканба избрала меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 апреля 2021 года. В течение этого времени Аслану Цкуа запрещено выходить из дома, вести телефонные переговоры, использовать интернет.

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