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В Абхазии за сутки зафиксирован 21 новый случай коронавируса

© Sputnik / Валерий Мельников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1200)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12952 человека. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12400 человек.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 21 человека из 234 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, у 21 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 14 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1200)

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