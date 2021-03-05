В Абхазии за сутки зафиксирован 21 новый случай коронавируса

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12952 человека. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12400 человек.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 21 человека из 234 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, у 21 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 14 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.