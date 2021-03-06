Сухумский суд прекратил производство по иску Джемала Гогия к Верховному суду

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство ответчика и прекратил производство по административному делу по иску Джемала Гогия, признав за истцом право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства, сообщается на сайте Сухумского суда.

Отмечается, что суд под председательством Миланы Джинджолия удовлетворил ходатайство ответчика – председателя Верховного суда Абхазии Мананы Делба о прекращении производства по административному делу по иску Джемала Гогия, ввиду нарушения судебного порядка рассмотрения данной категории дел.

Представитель истца – адвокат Нона Реквава оставила на усмотрение суда вопрос подведомственности поданного доверителем искового заявления.

Согласно оглашенному определению суда, меры предварительной защиты, по приостановлению действий оспариваемого Приказа, оставлены до вступления настоящего решения в силу.

В тот же день 5 марта 2021 года в Сухумский городской суд поступило исковое заявление представителя истца, от адвоката Ноны Реквава в порядке гражданского судопроизводства, в котором истец просит суд признать недействительным и отменить приказ председателя Верховного суда от 21 января 2021 года "О сокращении штатов".

27 января Государственное информационное агентство "Апсныпресс" опубликовало открытое письмо руководителя Аппарата Верховного суда Абхазии Джемала Гогия, в котором он отмечал, что прошедшая оптимизация штата Аппарата Верховного суда, в ходе которой была сокращена в том числе должность руководителя аппарата, это его завуалированное увольнение за интервью "Эхо Кавказа".

Такое решение он связал с тем, что у него и у председателя Верховного суда различные мнения по взаимодействию со СМИ.

Ранее, посол России Алексей Двинянин, в интервью Абхазскому телевидению подверг критике абхазскую судебную систему в отношении относительно преступлений против граждан России, совершенных гражданами Абхазии. В качестве примера он привел дело об изнасиловании, которое девять месяцев шло в суд и десять месяцев находилось на рассмотрении суда, несмотря на то, что подозреваемый признал свою вину.

Затем, в интервью "Эхо Кавказа" Джемал Гогия подтвердил, что дело все еще находится в суде и этот факт дает основание полагать о возможных нарушениях предусмотренных законодательством сроках судопроизводства. Также, он подчеркнул, что сообщения в СМИ о недостойном поведении судьи достаточно для того чтобы начать проверку, инициаторами такой проверки могут быть председатель Верховного суда и председатель квалификационной коллегии судей.

Позже, в интервью "Абаза-ТВ" Джемал Гогия отмечал, что ему не объяснили что именно не понравилось председателю Верховного суда, содержание или сам факт интервью, но попросили уволиться по собственному желанию. Он также сообщил, что не согласен с принятым решением и будет оспаривать его в суде.