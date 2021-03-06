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Гумистинский мост

МВД Абхазии запустило госпроект автофиксации нарушений ПДД

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В МВД отмечают, что работа по фото-видео фиксации существенно влияет на дисциплину водителей и значительно сокращает количество ДТП на дорогах республики.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Для реализации мероприятий, направленных на снижение аварийности и травматизма на дорогах, в МВД Абхазии запущен государственный проект автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщается на сайте ведомства.

Единая система учета движения автотранспорта создана при модификации имеющихся технических средств и наращивании аппаратного комплекса, отмечают в ведомстве.

Сотрудник ДПС на посту
© Sputnik / Томас Тхайцук
Около 600 нарушений ПДД было выявлено на дорогах Абхазии за первую неделю нового года

Начальник Управления ГАИ Абхазии Батал Агрба заметил, что данная система является исключительно государственным проектом, функционирует на базе технических мощностей МВД Абхазии, а платежи за нарушения ПДД в полной мере поступают в бюджет Республики. По его словам, договорные отношения с коммерческой организацией "Трансбезопасность", ранее обсуживавшей комплексы фотофиксации, расторгнуты.

В настоящее время на территории Абхазии установлено и подключено к системе автомониторинга дорожной ситуации восемь комплексов в пяти районах Абхазии на республиканской трассе Псоу-Ингур.

Система формирует круглосуточный информационный поток и обмен данных с камер, алгоритм локации которых реализуется на основании аналитических данных Управления ГАИ МВД. Специалисты управления провели анализ мест концентрации ДТП на республиканской трассе по итогам 2020 года и произвели модернизацию системы автофиксации нарушений ПДД.

Водитель
© CC0
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Камеры фотофиксации нарушений ПДД оснащены устройством подсветки для работы в темное время суток. Для предупреждения водителей о приближении к пунктам фото- и видеофиксации применяются таблички и разметки, что в целом обеспечивает профилактику правонарушений на дорогах.

Кроме того, оплата за нарушения ПДД теперь будет производиться не только через POS-терминалы и банковские кассы, но и через мобильное приложение, это стало возможным так как "в эксплуатацию вводится новый модуль информационной услуги проверки наличия штрафов на официальном сайте МВД", рассказал руководитель отдела информационно-технического обеспечения штаба МВД Абхазии Эдуард Сиргинава.


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