МВД Абхазии запустило госпроект автофиксации нарушений ПДД

В МВД отмечают, что работа по фото-видео фиксации существенно влияет на дисциплину водителей и значительно сокращает количество ДТП на дорогах республики.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Для реализации мероприятий, направленных на снижение аварийности и травматизма на дорогах, в МВД Абхазии запущен государственный проект автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщается на сайте ведомства.

Единая система учета движения автотранспорта создана при модификации имеющихся технических средств и наращивании аппаратного комплекса, отмечают в ведомстве.

Начальник Управления ГАИ Абхазии Батал Агрба заметил, что данная система является исключительно государственным проектом, функционирует на базе технических мощностей МВД Абхазии, а платежи за нарушения ПДД в полной мере поступают в бюджет Республики. По его словам, договорные отношения с коммерческой организацией "Трансбезопасность", ранее обсуживавшей комплексы фотофиксации, расторгнуты.

В настоящее время на территории Абхазии установлено и подключено к системе автомониторинга дорожной ситуации восемь комплексов в пяти районах Абхазии на республиканской трассе Псоу-Ингур.

Система формирует круглосуточный информационный поток и обмен данных с камер, алгоритм локации которых реализуется на основании аналитических данных Управления ГАИ МВД. Специалисты управления провели анализ мест концентрации ДТП на республиканской трассе по итогам 2020 года и произвели модернизацию системы автофиксации нарушений ПДД.

Камеры фотофиксации нарушений ПДД оснащены устройством подсветки для работы в темное время суток. Для предупреждения водителей о приближении к пунктам фото- и видеофиксации применяются таблички и разметки, что в целом обеспечивает профилактику правонарушений на дорогах.

Кроме того, оплата за нарушения ПДД теперь будет производиться не только через POS-терминалы и банковские кассы, но и через мобильное приложение, это стало возможным так как "в эксплуатацию вводится новый модуль информационной услуги проверки наличия штрафов на официальном сайте МВД", рассказал руководитель отдела информационно-технического обеспечения штаба МВД Абхазии Эдуард Сиргинава.