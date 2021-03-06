"Черноморэнерго" с воздуха будет искать место аварии на линии "Кавкасиони"

5 марта "Черноморэнерго" сообщило, что до устранения повреждений на высоковольтной линии "Кавкасиони" введены ограничения на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Представители "Черноморэнерго" во главе с гендиректором Михаилом Логуа вылетели на вертолете для поисков места аварии абхазской части линии" Кавкасиони".

Решение об облете территории было принято из-за того, что местность, по которой проходит воздушная линия, труднодоступна.

"Как вам известно, переток электроэнергии из России идет по трем направлениям, через "Псоу 220", "Гечрипш 110" и "Кавкасиони 220", куда мы сейчас летим в связи с тем, что произошла авария. К сожалению, мы вторые сутки не можем обнаружить место, весь объем энергии для республики пустить только через "Псоу" и "Гечрипш" невозможно ", - отметил гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

Поэтому, был введен график ограничений на подачу электричества добавил он.

"Наша задача сегодня облетать ту часть" Кавкасиони" которая проходит по территории республики, и обнаружить место аварии или убедиться в том, что на нашей территории этого нет", - сказал глава "Черноморэнерго".

Кроме того, он отметил, что из-за частых отключений и включений электричества происходят локальные перебои с электричеством.

"Вы знаете в каком состоянии находятся наши распределительные сети, все наши службы работают в интенсивном режиме, и мы очень озадачены тем, что происходит, поэтому принимаем все меры", - отметил он.

В четверг 4 марта "Черноморэнерго" сообщало, что из-за ремонтных работ на ВЛ-500 "Кавкасиони" на территории России без электричества в течение трех часов останутся восточные районы Абхазии.

5 марта "Черноморэнерго" сообщило, что до устранения повреждений на высоковольтной линии "Кавкасиони" введены ограничения на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии.

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Как ранее объяснял начальник диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая, ограничения касаются всех районов Абхазии, при этом нет полного единовременного отключения электричества по всей республике.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.