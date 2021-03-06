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Сторонники и родственники Ахры Авидзба собрались у СГБ Абхазии

Родственники и друзья Ахры Авидзба хотят убедиться, что с ним все в порядке

© Sputnik
В Абхазии
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Вечером в субботу адвокат Инга Габилая сообщила что, она в Службе государственной безопасности и идет на допрос вместе со своим подзащитным Ахрой Авидзба.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. До родственников и друзей Ахры Авидзба, собравшихся в субботу у здания СГБ Абхазии, где его содержат под стражей, дошла информация о том, что он уже третьи сутки не ест и не пьет, сообщил представитель фамилии Батал Авидзба.  

В настоящее время проходит первый допрос Ахры Авидзба с участием защитника - адвоката Инга Габилая в Службе государственной безопасности.

"До нас дошла информация о том, что Ахра Авидзба вот уже почти трое суток не принимает пищу и не пьет воду. Мы сейчас ждем ее (адвокта Ингу Габилая - прим. ред.), после того как она выйдет и сообщит, что там происходит, мы хотим попросить, чтобы двоим-троим его братьям, друзьям дали возможность увидеться с Ахрой и убедиться, что с ним все в порядке", - рассказал Авидзба.

© Sputnik
У здания СГБ Абхазии собрались родственники задержанного Ахры Авидзба

Он отметил, что родственники собрались у СГБ, потому что адвоката не допускали вчера весь день к Ахре Авидзба и его охранникам, хотя правоохранители "целый день обещали это". 

Экс-помощник президента Абхазии, командир отряда "Пятнашка" Ахра Авидзба был задержан правоохранительными органами Абхазии и доставлен на допрос в СГБ 4 марта. Официальная причина задержания не называлась.


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