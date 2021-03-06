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Выявлено 15 новых случаев коронавируса в Абхазии

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1202)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12967 случаев. Зарегистрировано 203 летальных исходов. Выздоровели 12405 человек.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии проверил 192 человека, COVID-19 подтвердился у 15 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 36 человек, у 22 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - шесть, в Ткуарчалской ЦРБ - три, в Гагрской ЦРБ - 10.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1202)

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