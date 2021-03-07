Горы, лес и школа: "Нерс" из Абхазии выступил на соревнованиях спецназа в Чечне

СУХУМ, 7 мар - Sputnik, Бадри Есиава. Тактическое подразделение "Нерс" из Абхазии приняло участие в соревнованиях среди групп спецназначения в Чечне, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Федерации военно-тактических игр Республики Абхазия Денис Шашура.

Цель этих соревнований заключалась в оттачивании навыков команд, координации их действий и улучшении тактики ведения боя в разных условиях, ознакомлении с современными техническими устройствами.

"У нас было три локации и три задачи. По одной из них нам вместе с дагестанской командой предстояло в ночное время освободить заложников из зданий школ и детских садов в специально построенном университетом спецназа для тренировок тактическом городе. На выполнение задачи отводилось шесть часов, и мы справились гораздо быстрее, несмотря на то, что нашу группу изначально причисляли к "аутсайдерам", - отметил он.

Участники события были вооружены электропневматическими приводами типа автомата Калашникова, которые стреляют трассирующими шарами, подствольными гранатометами, штурмовыми щитами, дымовыми гранатами и бронированной экипировкой.

© Foto / Денис Шашура Военно-тактические соревнования, организованные Российским университетом спецназа

Выполнение задачи, отметил руководитель "Нерс", усложняла большая площадь зданий и их сложные внутренние планировки. Зачастую коридоры были заминированы пиротехническими устройствами, растяжками и гранатами, взрыв которых сопровождался дымом и громким хлопком. Если кто-то из участников условно погиб во время операции, то он должен был подать сигнал опознавательным маячком красного цвета и покинуть локацию.

"Даже окна были заминированы, и нам приходилось очень аккуратно заходить в здания. Это, пожалуй, было самым сложным. Второй нашей задачей стало взятие высоты и замена установленного там флага на наш. Это было непросто, так как путь к этой высоте лежал через заболоченную местность и своеобразной лес с колючим плющом, но мы все равно справились с этим", - рассказал Шашура.

В рамках третьей задачи абхазской группе предстояло путем охраны и разведки не подпустить условного противника к союзникам, которые сопровождали человека, играющего по сценарию роль важной персоны.

Итоги соревнований в Чечне должны подвести в субботу 7 марта, но на финальном построении и вручении наград члены подразделения "Нерс" не смогли присутствовать, так как им уже нужно было возвращаться домой.

"К сожалению, мы на построение не попали, но нам известно, что без наград не останемся. Нам обещали передать особую награду от Российского университета спецназа, но мы пока точно не знаем, какая она", - поделился он.

По словам Шашуры, команда из Абхазии состояла из пяти человек в возрасте от 16 до 29 лет, двое из которых воспитанники военно-патриотического лагеря "Нерс", базирующегося селе Бзып Гагрского района.

© Foto / Денис Шашура Военно-тактические соревнования, организованные Российским университетом спецназа

Всего в соревнованиях приняли участие 42 команды из Чечни, Адыгеи, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга, Урала. "Нерс" из Абхазии была единственной приглашенной зарубежной командой. Финансовую помощь команде из республики для участия в соревнованиях оказала дочь первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Мадина Ардзинба.