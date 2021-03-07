Адвокат Ахры Авидзба выяснит, передали ли ему судебно-контрольные материалы

Родственники и друзья Ахры Авидзба вновь собрались у здания СГБ Абхазии с полудня воскресенья 7 марта. Они ждут решения суда, который должен сегодня избрать меру пресечения в отношении задержанного.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая приехала к зданию СГБ, где содержится ее подзащитный. По ее информации, судебно-контрольные материалы все еще не передали Авидзба, хотя должны были передать в течение восьми часов до истечения максимального срока содержания под стражей.

Габилая намерена уточнить эту информацию, но ее саму пока не пускают в здание СГБ. Связи с подзащитным у адвоката нет.

По словам Габилая, если Авидзба все еще не передали материалы – это является нарушением.

Габилая отметила, что суд по делу Авидзба должен состояться сегодня, но когда и где, пока не известно.

"Скорее всего, на территории СГБ, подведомственной Сухумскому городскому суду", - сказала адвокат.

Ахра Авидзба продолжает голодовку. Личные вещи, которые планировали ему передать родственники несколькими часами ранее, передать не удалось.

Экс-помощник президента Абхазии, герой ДНР Ахра Авидзба и пять его охранников были задержаны 4 марта, им предъявлено обвинение в хранении оружия по предварительному сговору.