Омбудсмен Абхазии призвала СГБ обеспечить право Ахры Авидзба на защиту

В отношении экс-помощника прездента Абхазии Ахры Авидзба возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии – незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл призвала руководство СГБ обеспечить право гражданина Ахры Авидзба на эффективную правовую защиту, сообщает Апсныпресс.

Адвоката Инга Габилая пришла сегодня к зданию СГБ около 13:00, но на протяжении нескольких часов ее не пускали к задержанному Ахре Авидзба, никакой связи с подзащитным у адвоката не было, и он был лишен возможности получить своевременную правовую помощь.

Право на незамедлительное получение квалифицированной юридической помощи после задержания гарантируется как широким перечнем национальных нормативно-правовых актов, так и многими международно-правовыми документами в области прав человека, отмечает Шакрыл.

"В силу части 1 статьи 53 УПК Абхазии с момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 46 и пунктом 9 части 4 статьи 47 УПК Абхазии. Адвокат, имеющий ордер на ведение уголовного дела, не может быть ограничен в процессуальных обязанностях защитника исходя из усмотрения должностного лица", - говорится в заявлении уполномоченной по правам человека.

Также, добавляет Шакрыл, статья 18 Закона Республики Абхазия "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" гарантирует подозреваемым и обвиняемым право иметь свидания с защитником с момента фактического задержания, а также право адвоката беспрепятственно встречаться с подзащитным наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность, без ограничения числа свиданий и их продолжительности.

Экс-помощник президента Абхазии, командир отряда "Пятнашка" и герой ДНР Ахра Авидзба был задержан Службой госбезопасности Абхазии 4 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии – незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. Это тяжкое преступление, которое предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

В группу лиц по предварительному сговору входят охранники Ахры Авидзба, которые приехали из ДНР, и в настоящее время тоже задержаны.

В доме Авидзба проводился обыск, сотрудники СГБ и МВД Абхазии изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

7 марта в 21:00 истекают 72 часа с момента задержания Ахры Авидзба. До истечения этого срока должен состояться суд, который изберет меру пресечения для Авидзба, либо его должны отпустить.

С самого момента задержания Авидзба не ест и не пьет.