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Аслан Бжания вернулся из России после планового медобследования

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210307/1031965965/Aslan-Bzhaniya-vernulsya-iz-Rossii-posle-planovogo-medobsledovaniya.html

В воскресенье 7 марта представители фамилии Авидзба заявляли, что собираются встретиться с президентом по поводу задержания в Сухуме его бывшего помощника Ахры Авидзба.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся из России, где проходил плановое медицинское обследование, сообщает пресс-секретарь главы республики Марианна Квициния.

Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник 3 марта.

Ранее сегодня представители фамилии Авидзба заявляли, что собираются встретиться с президентом по поводу задержания в Сухуме его бывшего помощника Ахры Авидзба.


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