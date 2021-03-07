Аслан Бжания вернулся из России после планового медобследования

В воскресенье 7 марта представители фамилии Авидзба заявляли, что собираются встретиться с президентом по поводу задержания в Сухуме его бывшего помощника Ахры Авидзба.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся из России, где проходил плановое медицинское обследование, сообщает пресс-секретарь главы республики Марианна Квициния.

Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник 3 марта.

Ранее сегодня представители фамилии Авидзба заявляли, что собираются встретиться с президентом по поводу задержания в Сухуме его бывшего помощника Ахры Авидзба.