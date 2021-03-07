Начался суд по делу Ахры Авидзба в здании СГБ Абхазии

В Абхазии
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Ахре Авидзба грозит от двух до шести лет лишения свободы. Защищает обвиняемого адвокат Инга Габилая.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. В Сухуме в здании Службы госбезопасности начался суд по делу экс-помощника президента Абхазии Ахры Авидзба.
Суд проходит под председательством судьи Леварсы Багателия.
Ахра Авидзба обвиняется в незаконном хранении оружия вместе с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.