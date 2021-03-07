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Начался суд по делу Ахры Авидзба в здании СГБ Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Задержание Ахры Авидзба (16)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210307/1031967212/Nachalsya-sud-po-delu-Akhry-Avidzba-v-zdanii-SGB-Abkhazii.html

Ахре Авидзба грозит от двух до шести лет лишения свободы. Защищает обвиняемого адвокат Инга Габилая.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. В Сухуме в здании Службы госбезопасности начался суд по делу экс-помощника президента Абхазии Ахры Авидзба.

Суд проходит под председательством судьи Леварсы Багателия.

Ахра Авидзба обвиняется в незаконном хранении оружия вместе с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

 

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (16)

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