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Суд Сухума заключил Ахру Авидзба под стражу на месяц

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Задержание Ахры Авидзба (16)
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Sputnik Абхазия
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Экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба и пять его охранников обвиняются в незаконном хранении оружия по предварительному сговору.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба заключение под стражу на один месяц. Он будет содержаться под стражей до 5 апреля.

© AFP 2019 / RONNY HARTMANN
Одному из охранников Ахры Авидзба избрана мера пресечения

Адвокат обвиняемого Инга Габилая намерена обжаловать решение суда в Верховном суде. Верховный суд должен рассмотреть жалобу в течение трех дней.

Ахра Авидзба намерен продолжать голодовку. Габилая заявила, что обратится к медслужбам, чтобы они оказали необходимую помощь ее подзащитному.

Командир бригады "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан и доставлен в правоохранительные органы вечером 4 марта. В его доме проводился обыск, в результате которого было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Также при проведении спецмероприятий в доме, где проживает Авидзба, были задержаны пятеро его охранников.

 

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (16)

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