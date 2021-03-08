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Суд избрал меру пресечения для охранников Ахры Авидзба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Задержание Ахры Авидзба (19)
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В воскресенье 7 марта Сухумский городской суд провел заседания по делу экс-помощника президента Абхазии Ахры Авидзба и пятерых его охранников.

СУХУМ, 8 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении охранников Ахры Авидзба Галеха Гасанова, Аслана Гуатижева, и Андрея Локтионова.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц в отношении экс-помощника президента и одного из его охранников – Станислава Культы.

В отношении обвиняемого Владимира Щербакова была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Он будет содержаться под стражей до 9 марта, так как задержан по административному правонарушению на пять суток.

7 марта в здании Службы госбезопасности Абхазии состоялись судебные заседания в отношении экс-помощника президента Абхазии Ахры Авидзба и представителей его охраны, которые были обвинены в незаконном хранении оружия по предварительному сговору.

Командир бригады "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан и доставлен в правоохранительные органы вечером 4 марта. В его доме проводился обыск, в результате которого было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Так же при проведении спецмероприятий в доме, где проживает Авидзба, были задержаны пятеро его охранников.

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (19)

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