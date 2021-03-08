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Бжания поздравил женщин Абхазии с 8 Марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Международный женский день ежегодно отмечается 8 Марта. В Абхазии этот день объявлен нерабочим.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил женщин с Международным женским днем, сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания подчеркнул, что в "абхазском обществе во все времена женщина занимает особое, почетное место, являясь олицетворением красоты, мудрости и добра".

"Об этом свидетельствуют наши древние легенды и сказания. На плечах наших хрупких женщин лежит забота о сохранении домашнего очага, уюта, воспитании детей и благополучия в семье. Природа наделила вас удивительной красотой, нежностью и неиссякаемым терпением", - говорится в поздравлении.

Президент поблагодарил женщин за понимание и поддержку, назвав их надежной опорой для мужчин. Отдельно он поздравил матерей, воспитавших бесстрашных защитников Отечества.

Глава государства пожелал женщинам Абхазии здоровья, счастья, семейной радости, мира и благополучия.


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