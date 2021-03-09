Группа ветеранов Отечественной войны Абхазии призвала президента подать в отставку

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов обратились к президенту Абхазии Аслану Бжания с призывом подать в отставку.

В своем обращении ветераны отметили, что очередной государственный переворот в 2020 году и последующие выборы президента не изменили ситуацию в стране, подчеркнув, что политический кризис усугубляется, начиная с 2004 года.

"Мы погрязли в борьбе ради борьбы. И боремся не с агрессивным внешним миром, а с самими собой, топчась на месте. Сегодня уже, наверное, все понимают, что выбранный нами путь, а точнее его отсутствие, может в скором времени привести к потере свободного государства", - говорится в распространенном инициативной группой обращении.

Во избежание пагубных для государства последствий, для создания условий дальнейшего развития нации и движения вперед ветераны войны призывают:

Аслана Бжания принять волевое решение и подать в отставку.

Назначить выборы на ближайшее время и провести их вместе с выборами в органы местного самоуправления.

Политическую партию "Амцахара", ветеранскую организацию "Аруаа" и другие ветеранские организации воздержаться от выдвижения или поддержки одного из кандидатов на предстоящих президентских выборах.

Политическую партию "Амцахара", ветеранскую организацию "Аруаа" и другие ветеранские организации организовать совместную комиссию (далее Комиссия) по контролю за соблюдением норм выборного законодательства и политической этики на предстоящих президентских выборах.

Комиссии поспособствовать заключению между кандидатами в президенты соглашения, на основе которого после победы на выборах они обязуются предпринять действенные меры по объединению народа и в разумно сжатые сроки разработать государственную программу развития.

Во вторник 9 марта ветераны также собрали пресс-конференцию в Сухуме. Темой стала политическая ситуация в стране. На пресс-конференции присутствовали ветераны Отечественной войны Гарри Саманба, Алик Бгеу, Темур Кучуберия, Виталий Тарнава.

Участник пресс-конференции Герой Абхазии Гарри Саманба прокомментировал обращение группы ветеранов войны к президенту о сложении полномочий, отметив, что за год работы нового руководства положительных изменений в жизни страны не произошло.

"Я против радикальных действий, 11 числа намечается съезд "Аруаа", призываю к тому, чтобы не было радикальных и поспешных решений, потому что с каждым разом мы опускаемся все ниже и ниже. Что касается добровольной отставки президента, я считаю, что это политический ход", - заметил он.

По его словам, руководство страны и оппозиция должны наладить совместную работу, иначе страну ничего хорошего не ждет.