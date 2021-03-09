Ахра Авидзба и его пять охранников были задержаны 4 марта. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. С момента задержания Авидзба придерживался голодовки.

СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Задержанный 4 марта Ахра Авидзба завершил голодовку, сообщили Sputnik в пресс-службе СГБ Абхазии.

По словам адвоката Авидзба Инги Габилаиа, вчера к заключенному была вызвана медсестра.

"Медработники СГБ сами пришли вчера к Авидзба, значит, были какие-то опасения, потому что лично я медсестру вызывать не просила, просила только поставить поддерживающие капельницы. У него есть заболевания, которые голодовка может усугубить. Мне позвонили и попросили, чтобы родственники привезли необходимые препараты. Родственники все купили, и я передала их. Сегодня он сдал анализы, и после получения результатов анализов будут ставить капельницы", - рассказала Габилаиа.

Также адвокат отметила, что 9 марта планирует подавать жалобу на решение Сухумского городского суда в Верховный Суд Абхазии и готовит документы для обращения в Генпрокуратуру для оценки действия силовиков в момент обыска дома Ахры Авидзба.

По информации адвоката одного из охранников Авидзба, остальные пятеро задержанных по этому делу чувствуют себя хорошо, голодовки не объявляли.

Командир бригады "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта.

В доме, в котором проживает Авидзба, в пятницу 4 марта сотрудниками СГБ и МВД были изъято оружие и боеприпасы к нему. По данному факту возбужденно уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц. Владимир Щербаков, также являющийся охранником Авидзба и задержанный по административному правонарушению, останется под стражей до 9 марта.

8 марта стало известно, что, по имеющейся у СГБ Абхазии оперативной информации, Авидзба и его охранники планировали принять участие в попытке государственного переворота.