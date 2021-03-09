Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного давления.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. В среду 10 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.