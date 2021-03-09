Бжания предложил Парламенту подготовить свою редакцию концепции внешней политики

Во вторник 9 марта в Парламенте состоялась встреча президента Абхазии и депутатов. Журналистов информационного агентства Sputnik на встречу не пустили.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Парламенту подготовить свою редакцию той части концепции внешней политики, которая касается грузино-абхазских отношений. Об этом сообщается на сайте агентства "Апсныпресс".

Встреча президента с депутатами во вторник 9 марта длилась более двух с половиной часов.

В рамках встречи были обсуждены вопросы энергетики, майнинга, работы правоохранительных структур, борьбы с коррупцией, пенсионного обеспечения граждан Абхазии, не получающих российские пенсии, концепции внешней политики Абхазии, грузино-абхазских отношений.

По итогам встречи президент Аслан Бжания предложил депутатам подготовить свою редакцию концепции внешней политики.

"Подготовьте письмо с вашей формулировкой, и она будет отображена в концепции. Если хотите убрать этот термин ("многоуровневые переговоры" - ред.), мы уберем его, никаких проблем", – цитирует Бжания "Апсныпресс".

Президент сообщил парламентариям, что с российской стороной достигнуты договоренности по ремонту высоковольтной линии "Ачгуара". Он также поручил заместителю руководителя Администрации президента Джансуху Нанба до конца недели подготовить предложения по возможности решения вопроса увеличения пенсий отдельным категориям пенсионеров, не получающих российскую пенсию.

Указ "Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия" был подписан президентом Асланом Бжания 7 декабря. В соответствии с Конституцией Абхазии глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики.

Депутаты Парламента, представители политических партий, эксперты и общественные деятели в конце декабря собрались, чтобы обсудить утвержденную президентом Абхазии концепцию. Споры и обсуждения у депутатов и политических деятелей вызвал пункт "О формировании дополнительного формата многоуровневых переговоров между Абхазией и Грузией", в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Женевских дискуссий не представляется возможным. Термин "многоуровневый" вызвал определенные вопросы к этой статье.